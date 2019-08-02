Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

Полиция Таиланда подтвердила связь между пятью взрывами, которые произошли в Бангкоке в пятницу. Об этом сообщил генерал-лейтенант тайской полиции Суттипонг Вонгпин, пишет Синьхуа.

Серия взрывов маломощных устройств прогремела в центральных районах столицы Таиланда. Сейчас центр города патрулируют усиленные наряды полиции.

Ранее правоохранители сообщили о семи взрывах.

В течение всего дня по местному ТВ и другим каналам СМИ транслируется предупреждение населения о необходимости соблюдать осторожность в публичных местах в центре Бангкока.

В результате взрывов пострадали четыре человека. Взрывы не нанесли значительных повреждений имуществу, в двух магазинах одежды пострадал товар от пожара, который последовал за взрывами.

Посольство РФ в Таиланде призвало россиян соблюдать бдительность.