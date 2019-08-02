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16:38   2 Августа 2019
Россия

Россия призвала НАТО снова запретить размещение ракет в Европе

Россия призвала НАТО снова запретить размещение ракет в Европе

Российская сторона вновь призывает НАТО ввести мораторий для размещения ракет на территории стран Европы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«РФ по-прежнему призывает НАТО объявить о моратории на развертывание ракет в Европе», — цитируют Рябкова РИА Новости.

Россия призвала НАТО снова запретить размещение ракет в Европе

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс отреагирует на прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и РФ. Он сообщил о возможном принятии новых решений в сфере противоракетной обороны, при этом наземные ядерные ракеты в Европе размещаться не будут, заверил Столтенберг.

Сегодня, 2 августа, госсекретарь США Майк Помпео возложил вину за разрыв ДРСМД на Россию и заявил, что сторона РФ несет «единоличную ответственность» за прекращение соглашения. Напомним, Вашингтон заявил о выходе из договора зимой 2019 года, обвинив Россию в нарушении условий документа. Москва также свидетельствовала о нарушениях Вашингтоном договора.

Россия призвала НАТО снова запретить размещение ракет в Европе

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Автор: Тимофей Булочкин
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