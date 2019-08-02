Рубль снижается из-за новых санкций США по «делу Скрипалей»

Рубль ускорил снижение на фоне официальных сообщений о введении санкций США против России по «делу Скрипалей» в пятницу, 2 августа. Таковы данные торгов Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 15.53 мск поднимался на 99 копеек, до 65,34 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 72,42 рубля.

Соединенные Штаты водят второй пакет антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей». Американская сторона утверждает, что Москва не предоставила требуемых гарантий в рамках законов США.

Напомним, Великобритания обвиняет Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно паралитическим веществом, якобы созданным в России. Москва категорически отвергла эти утверждения, заявив, что программ разработки такого вещества не было ни в СССР, ни в РФ.