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16:25   2 Августа 2019
Россия

Москва готова обсудить с США международную безопасность после разрыва ДРСМД

Москва готова обсудить с США международную безопасность после разрыва ДРСМД

РФ открыта для равноправного и конструктивного диалога с Вашингтоном по поводу восстановления доверия и укрепления международной безопасности. Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел России. Так в ведомстве прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности», — заявило ведомство. 

В документе также отмечается, что российская сторона надеется на ответственный подход Вашингтона. 

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа. Ранее Вашингтон заявил, что в одностороннем порядке прекращает выполнять обязательства соглашения, аргументируя это тем, что Россия якобы постоянно его нарушала. При этом Москва все обвинения опровергает. Россия заявляла, что полностью выполняет условия договора, а обвинения США голословны. 

Президент РФ Владимир Путин в начале июля подписал закон о приостановлении договора. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #мид рф #общество #дрсмд

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