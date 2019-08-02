Москва готова обсудить с США международную безопасность после разрыва ДРСМД

РФ открыта для равноправного и конструктивного диалога с Вашингтоном по поводу восстановления доверия и укрепления международной безопасности. Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел России. Так в ведомстве прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности», — заявило ведомство.

В документе также отмечается, что российская сторона надеется на ответственный подход Вашингтона.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа. Ранее Вашингтон заявил, что в одностороннем порядке прекращает выполнять обязательства соглашения, аргументируя это тем, что Россия якобы постоянно его нарушала. При этом Москва все обвинения опровергает. Россия заявляла, что полностью выполняет условия договора, а обвинения США голословны.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля подписал закон о приостановлении договора.