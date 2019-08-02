Задержаны еще пятеро подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Москве

Еще пятеро человек задержаны по делу о массовых беспорядках на незаконной акции в центре Москвы 27 июля. По данным источника ТАСС, избрание меры пресечения ожидается в понедельник.

Ранее Следственный комитет сообщил о получении доказательств причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан. Они активно участвовали в организации и проведении массовых беспорядков в столице, из них пятеро были задержаны. В пятницу суд арестовал первых обвиняемых по делу о субботней несогласованной акции. Всем им вменяется участие в массовых беспорядках, некоторым из них — применение насилия в отношении представителей власти. Вину арестованные не признают.

В прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей. «Независимые» кандидаты вновь призывают жителей столицы выйти на акцию в их поддержку в субботу, 3 августа. О последствиях в виде административных арестов и штрафов предупреждал москвичей глава ГУ МВД Олег Баранов.