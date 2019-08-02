Число сирот в детских домах сократилось в 2,5 раза

Число детей, оказавшихся в домах ребенка, сократилось в 2,5 раза с 2000 года. Об этом сказано в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за прошлый год.

«Число детей, состоящих на конец отчетного года: 2000 год – 19345, 2018 год — 7524», — сказано в сборнике.

В прошлом году в дом ребенка поступило более 10 тысяч детей. Более шести тысяч детей забрали родители, еще три тысячи детей усыновили, сказано в сборнике. Количество детских домов в России также сократилось. Если в 2000 году этот показатель составил 254 дома, то в 2018 — 145 домов.