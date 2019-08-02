Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

 Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции

Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции
Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

 Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

 Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова

Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова
Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

 Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции

Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции
Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

 Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

 Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова

Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова
15:59   2 Августа 2019
Россия

Число сирот в детских домах сократилось в 2,5 раза

Число сирот в детских домах сократилось в 2,5 раза

Число детей, оказавшихся в домах ребенка, сократилось в 2,5 раза с 2000 года. Об этом сказано в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за прошлый год. 

«Число детей, состоящих на конец отчетного года: 2000 год – 19345, 2018 год — 7524», — сказано в сборнике. 

В прошлом году в дом ребенка поступило более 10 тысяч детей. Более шести тысяч детей забрали родители, еще три тысячи детей усыновили, сказано в сборнике. Количество детских домов в России также сократилось. Если в 2000 году этот показатель составил 254 дома, то в 2018 — 145 домов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #детский дом #сироты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...