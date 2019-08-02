Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова

Российское посольство в Лондоне продолжает запрашивать обстоятельства смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Британии.

Глушков, который был заочно приговорен в России к восьми годам колонии за хищения у авиакомпании, умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд сообщил, что тот погиб от удушения и квалифицировал инцидент как убийство.

Посольство РФ неоднократно просило власти Британии предоставить сведения об обстоятельствах смерти российского гражданина, но ответа так и не получили.

Британская сторона уже полтора года оставляет без внимания дипломатические запросы о расследовании убийства, отметили в российском посольстве.

Ранее СК РФ сообщил, что по факту убийства в Лондоне Глушкова было заведено уголовное дело.