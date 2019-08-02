Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны ускорить согласование плана по взаимной углубленной интеграции республики с Россией.

Такое заявление сделал белорусский глава во время совещания по экономическому развитию, где обсуждались и вопросы взаимоотношений России с Белоруссией.

«Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий», — сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил о необходимости не нарушать «все первоначальные сроки», установленные ранее. Он напомнил о скорой разработке дорожных карт для интеграции по ключевым экономическим направлениям.

«Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», — заверил Румас.

Таких карт более десяти по главным отраслям экономики: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, таможня, налоги и финансы, — об этом в начале июля сообщал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил о долгосрочности процесса интеграции РФ и Белоруссии, отметив выгоду такого шага для обоих стран. Он отметил, что переход к пользованию единой валютой станет завершающим интеграцию этапом.