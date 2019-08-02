Бышовец считает, что и российская премьер-лига готова к женскому судейству

Женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар справится с судейством на матче Суперкубка УЕФА, в котором 14 августа трофей разыграют английские клубы «Челси» и «Ливерпуль». В этом не сомневается российский тренер Анатолий Бышовец в комментарии «Политике Сегодня».

«Эмансипация так эмансипация. — не против женского судейства специалист. — Сейчас женщины и министры обороны и премьер-министры. <…> Думаю, что мы вправе ждать объективного судейства и достаточной квалификации. А главное, что сам по себе матч не будет по напряженности отвечать матчам в чемпионате. Да и, как правило, настоящие профессионалы играют жестко, но границы грубости не пресекают».

В спорном вопросе использования феминитивов специалист более консервативен — предпочитает называть Фраппар арбитром.

«Не премьерша же, а премьер», — привел аналогию Бышовец.

Что касается женского судейства в матчах Российской Премьер-лиги, то собеседник агентства такую возможность допускает. Во втором по значимости и популярности дивизионе профессионального футбола России — ФНЛ — представительницы прекрасного пола с задачей справляются хорошо.

«Я смотрел кубок ФНЛ, и там были арбитры женщины. Я должен сказать, что в целом больших нареканий не было. Было тонкое понимание. Среди игроков не было распущенности, сквернословия. В целом положительный момент от судейства у меня остался», — рассказал о впечатлениях Бышовец.

Фраппар далеко не новичок в судействе. Она обслуживала финал чемпионата мира среди женщин, в котором сыграли США и Нидерланды. Также, на ее счету полуфинал Евро-2017 среди женщин. Розыгрыш Суперкубка УЕФА пройдет 14 августа на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.