Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

 Путин готов помочь властям Астрахани в создании портовой экономической зоны

Путин готов помочь властям Астрахани в создании портовой экономической зоны
Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины
Бышовец считает, что и российская премьер-лига готова к женскому судейству

Бышовец считает, что и российская премьер-лига готова к женскому судейству

 США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ

США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ
Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

 Путин готов помочь властям Астрахани в создании портовой экономической зоны

Путин готов помочь властям Астрахани в создании портовой экономической зоны
Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины
Бышовец считает, что и российская премьер-лига готова к женскому судейству

Бышовец считает, что и российская премьер-лига готова к женскому судейству

 США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ

США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ
15:34   2 Августа 2019
Россия

Путин готов помочь властям Астрахани в создании портовой экономической зоны

Путин готов помочь властям Астрахани в создании портовой экономической зоны

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь руководству Астрахани в создании особой портовой экономической зоны в регионе.

Путин сообщил о готовности оказать дополнительную помощь проекту на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Разговор состоялся во время визита главы государства в Астрахань.

«Сегодня полным ходом занимаемся этим вопросом в рамках Вашего поручения. Сформирована рабочая группа, ведётся оформление земельного участка для формирования портовой особой экономической зоны. Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами», — сообщил Бабушкин.

Путин готов помочь властям Астрахани в создании портовой экономической зоны

Глава региона утверждает, что сроки и этапы создания портовой экономической зоны по поручению президента будут известны до 1 декабря. Бабушкин заявил, что местные власти рассчитывают получить после открытия особой экономической зоны грузопоток, увеличенный до 15 миллионов тонн в год.

«Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу», — заявил президент.

Ранее в середине июля в отношении ряда астраханских министров и предпринимателей возбудили 17 уголовных дел: следствие подозревает их в мошенничестве более чем на 47 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #политика #новости #общество #астрахань

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...