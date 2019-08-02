Путин готов помочь властям Астрахани в создании портовой экономической зоны

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь руководству Астрахани в создании особой портовой экономической зоны в регионе.

Путин сообщил о готовности оказать дополнительную помощь проекту на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Разговор состоялся во время визита главы государства в Астрахань.

«Сегодня полным ходом занимаемся этим вопросом в рамках Вашего поручения. Сформирована рабочая группа, ведётся оформление земельного участка для формирования портовой особой экономической зоны. Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами», — сообщил Бабушкин.

Глава региона утверждает, что сроки и этапы создания портовой экономической зоны по поручению президента будут известны до 1 декабря. Бабушкин заявил, что местные власти рассчитывают получить после открытия особой экономической зоны грузопоток, увеличенный до 15 миллионов тонн в год.

«Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу», — заявил президент.

Ранее в середине июля в отношении ряда астраханских министров и предпринимателей возбудили 17 уголовных дел: следствие подозревает их в мошенничестве более чем на 47 миллионов рублей и превышении должностных полномочий.