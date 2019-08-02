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Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

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Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

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15:35   2 Августа 2019
Россия

Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

Пресненский столичный суд отправил под арест четверых фигурантов дела о массовых беспорядках на незаконной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 2 августа.

Нарушители порядка пробудут в СИЗО до 27 сентября. Ранее в пятницу суд отправил под арест еще троих обвиняемых по делу о субботней несогласованной акции. Всем им вменяется участие в массовых беспорядках, некоторым из них — применение насилия в отношении представителей власти. Вину арестованные не признают.

В прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей. «Независимые» кандидаты вновь призывают жителей столицы выйти на акцию в их поддержку в субботу, 3 августа. Организаторы отказались от предоставленной властями площадки на проспекте Сахарова. Таким образом, акция будет носить незаконный характер.

О последствиях в виде административных арестов и штрафов предупреждал москвичей глава ГУ МВД Олег Баранов. 

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Автор: Саида Габиева
#россия #митинг #мосгордума

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