Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

Пресненский столичный суд отправил под арест четверых фигурантов дела о массовых беспорядках на незаконной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 2 августа.

Нарушители порядка пробудут в СИЗО до 27 сентября. Ранее в пятницу суд отправил под арест еще троих обвиняемых по делу о субботней несогласованной акции. Всем им вменяется участие в массовых беспорядках, некоторым из них — применение насилия в отношении представителей власти. Вину арестованные не признают.

В прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей. «Независимые» кандидаты вновь призывают жителей столицы выйти на акцию в их поддержку в субботу, 3 августа. Организаторы отказались от предоставленной властями площадки на проспекте Сахарова. Таким образом, акция будет носить незаконный характер.

О последствиях в виде административных арестов и штрафов предупреждал москвичей глава ГУ МВД Олег Баранов.