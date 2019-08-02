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США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ
Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

Суд арестовал четверых нарушителей порядка на незаконном митинге 27 июля

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 США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ

США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ
15:24   2 Августа 2019
Весь мир

США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ

США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ

Незаконные митинги в Москве обсуждают не только в России, но и за рубежом. Западные СМИ и подконтрольные им русскоязычные ресурсы, такие как «Радио Свобода» и «Голос Америки», представляют происходящие в РФ события в выгодном для оппозиции ключе, пишет Nation-news.

После несанкционированного митинга 27 июля в Москве некоторые издания стали писать о якобы незаконной деятельности правоохранительных органов на акции и про задержания оппозиционных лидеров, которые призывали граждан поддержать их из-за отказа Мосгоризбиркома в их регистрации на выборы в МГД.

Например, муниципальный депутат района Зюзино, бывший кандидат Константин Янкаускас открыто призывал на митинг на Тверской 27 июля.

США вмешиваются в московские выборы через подконтрольные им СМИ

«Радио Свобода» и ее дочерние СМИ получают финансовую поддержку Конгресса США и находятся на попечительстве у Агентства США по глобальным медиа. Зачастую у них появляются ресурсы, которые вещают в определенный период времени и для конкретной аудитории, например, Крым. Реалии, Кавказ. Реалии, Сибирь. Реалии, Эхо Кавказа.

Западные власти вмешиваются в выборы и другие политические процессы посредством подконтрольных СМИ, Так, «Радио Свобода», освещая митинг в Москве, публиковала фото травмированных людей, не упоминая об обстоятельствах, при которых они их получили.

Тем самым они пытались выставить действия правоохранителей, обеспечивающих безопасность граждан и задерживающих агрессивных провокаторов, неправомерными и якобы направленными против граждан.

Прозападные ресурсы представляют только заявления оппозиционных лидеров и активистов, игнорируя факты, свидетельствующие о лжи со стороны либеральных провокаторов, отмечает СМИ.

Таким образом, они выполняют задачи, поставленные американскими спонсорами, которые намерены продолжать расшатывать обстановку в России.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #оппозиция #общество #западные сми #митинги #мосгордума

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