Соратники Навального улетели за границу накануне незаконного митинга

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и менеджер проектов Руслан Шаведдинов улетели из России в преддверии несанкционированной акции. Приближенных видеоблогера в пятницу заметили журналисты НТВ.

Ярмыш и Шаведдинова, увидев съемочную группу, немного смутились. На вопрос корреспондента, честно ли отсиживаться за границей, пока людей арестовывают на митингах, активисты ничего не ответили и поспешили удалиться.

В свою очередь, москвичи, поверив голословным лозунгам о «великой России будущего», выйдут на незаконный митинг, рискуя здоровьем и безопасностью, в то время как зачинщики акции тихо и мирно проведут свой уикенд в Финляндии.

Другой приближенный скандального блогера — оператор Алексей Яковлев, который обычно ведет трансляции митингов на YouTube-канале Навального, был замечен у посольства Литвы. А ведь именно в прибалтийских странах для российских оппозиционеров проводят обучающие семинары, напоминает телеканал. СМИ отмечает, что в Литве откроется информационный центр предстоящего несогласованного митинга. Вероятно, именно по этой причине Яковлев так спешит покинуть страну.

Ранее полиция Москвы предостерегла жителей столицы от похода на несогласованную акцию «оппозиции» в субботу, 3 августа. В МВД напомнили, что за участие в несанкционированном митинге, а также его организацию в российском законодательстве предусмотрена ответственность.