Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

 Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции

Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции
Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

 Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

 Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова

Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова
Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

Ливия освободила удерживаемых три года российских моряков с танкера «Теметерон»

 Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции

Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции
Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Глава Белоруссии Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

 Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

Полиция подтвердила связь между взрывами в Бангкоке

 Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова

Лондон продолжает игнорировать российские запросы по делу об убийстве Глушкова
15:43   2 Августа 2019
Россия

Соратники Навального улетели за границу накануне незаконного митинга

Соратники Навального улетели за границу накануне незаконного митинга

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и менеджер проектов Руслан Шаведдинов улетели из России в преддверии несанкционированной акции. Приближенных видеоблогера в пятницу заметили журналисты НТВ. 

Ярмыш и Шаведдинова, увидев съемочную группу, немного смутились. На вопрос корреспондента, честно ли отсиживаться за границей, пока людей арестовывают на митингах, активисты ничего не ответили и поспешили удалиться. 

В свою очередь, москвичи, поверив голословным лозунгам о «великой России будущего», выйдут на незаконный митинг, рискуя здоровьем и безопасностью, в то время как зачинщики акции тихо и мирно проведут свой уикенд в Финляндии.

Другой приближенный скандального блогера — оператор Алексей Яковлев, который обычно ведет трансляции митингов на YouTube-канале Навального, был замечен у посольства Литвы. А ведь именно в прибалтийских странах для российских оппозиционеров проводят обучающие семинары, напоминает телеканал. СМИ отмечает, что в Литве откроется информационный центр предстоящего несогласованного митинга. Вероятно, именно по этой причине Яковлев так спешит покинуть страну. 

Соратники Навального улетели за границу накануне незаконного митинга

Ранее полиция Москвы предостерегла жителей столицы от похода на несогласованную акцию «оппозиции» в субботу, 3 августа. В МВД напомнили, что за участие в несанкционированном митинге, а также его организацию в российском законодательстве предусмотрена ответственность. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество #весь мир #блогер #навальнисты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...