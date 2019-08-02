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15:18   2 Августа 2019
Россия

ФАН-ТВ рассказало, как незаконные митинги парализуют жизнь и убивают бизнес в Москве

ФАН-ТВ рассказало, как незаконные митинги парализуют жизнь и убивают бизнес в Москве

Вторые выходные подряд магазины на Тверской, в самом сердце столицы, работают в убыток. Причина — незаконные митинги, которые превратили бульвары в места столкновений провокаторов с полицией. Поведение приезжих в Москву хулиганов парализует жизнь центральных районов столицы.

Каждую субботу магазины пустуют, а по ту сторону витрин начинается шоу под названием «протест», передает ФАН. По словам владелицы четырех кофеен на Тверской Елены, бизнес понес серьезные убытки в прошлую субботу. Несколько кафе пришлось закрыть, чтобы спасти заведения от погромов. С учетом стоимость аренды на Тверской, убытки придется отрабатывать неделю. Бонусов, которые часто являются значительной частью оклада, также лишились баристы.

Сотрудники заведений, сами того не желая, оказались в эпицентре событий, к которым они не имели ни малейшего отношения.

«Мы закрылись, я уехала с Тверской и сюда не возвращалась. Работать, естественно, было невозможно. Из-за принудительного закрытия можно сказать, что мы сохранили свою кофейню, ничего здесь не пострадало», — говорит Анастасия Виноградова, бариста.

Несогласованные акции коснулись и крупнейшего в России мирового магазин спортивной одежды New Balance на Тверской. Многим сотрудникам, чтобы попасть на работу, пришлось преодолевать препятствия в виде кордона олиции и неистовствующей толпы. Власти Москвы, чтобы избежать массовых беспорядков, запретили продажу алкоголя в центре столицы. Многочисленные бары потеряли выручку и посетителей. 

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Жителям центра шумные события сорвали субботние и воскресные планы. Большинство москвичей посчитало, что для митингов есть места, отведенные законом. Нарушать его — плевать на окружающих.

Стекла витрин, стены домов, арки и фонарные столбы покрыты следами  атаки хулиганов на центр столицы. Все это — ярчайшее подтверждение работы провокаторов, которые организовали погромы. Бизнес продолжит нести потери и в эту субботу. «Независимые» кандидаты вновь призывают жителей столицы выйти на акцию в их поддержку 3 августа. Оппозиция вновь отказалась от предоставленной властями площадки на проспекте Сахарова, выбрав Тверскую или Бульварное кольцо.

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Автор: Саида Габиева
#москва #выборы #митинг

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