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14:37   2 Августа 2019
Весь мир

НАТО не будет размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД

НАТО не будет размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД

Североатлантический Альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО, но не будет развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, заявил Генсек организации Йенс Столтенберг.

В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, сославшись на якобы нарушения с российской стороны. Москва тоже имеет претензии к выполнению договора Америкой, в связи с чем поступила зеркально. Россия неоднократно заявляла о полном соблюдении условий ДРСМД.

Как заявил Генсек НАТО, организация согласовала комплекс мер для того, чтобы сдерживание и оборона НАТО оставались надежными и эффективными.

Он также пообещал, что все действия будут скоординированными и оборонительными.

НАТО не заинтересован в новой гонке вооружений и не будет развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, подчеркнул Столтенберг.

Генсек также считает, что с Россией можно договориться о новых мерах контроля над вооружениями после распада ДРСМД.

Американский госсекретарь Майк Помпео ранее официально заявил о выходе Штатов из договора.

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Автор: Ольга Шпакова
#нато #политика #весь мир #дрсмд

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