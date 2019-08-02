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14:39   2 Августа 2019
Россия

Полиция предостерегла москвичей от участия в незаконных митингах «оппозиции» 3 августа

Полиция предостерегла москвичей от участия в незаконных митингах «оппозиции» 3 августа

Массовая акция 3 августе в Москве, к участию в которой продолжают призывать в Сети, не согласована в установленном порядке с органами исполнительной власти столицы. Участие в мероприятии будет прямым нарушением закона, повторно предупреждает МВД.

Полиция убедительно просит москвичей и гостей города не ходить на несогласованную акцию. Ответственность за участие в незаконном митинге предусмотрена законом РФ. Ведомство напоминает, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, а это грозит личной безопасности граждан. 

«ГУ МВД России по Москве будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — вновь напоминает ведомство

В субботу, 27 июля, в столице прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Собравшиеся горожане требовали допустить кандидатов на выборы, ранее попавшихся на рисовке липовых подписей. Полиции пришлось задержать более тысячи правонарушителей за дебош и провокации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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