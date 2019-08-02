Брод назвал опрос ВЦИОМ, показавший неприятие митингов, моральным проигрышем оппозиции

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму проиграли в моральном плане, о чем свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ. Такое мнение «Политике Сегодня» озвучил директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о несанкционированной акции протеста, которая прошла 27 июля в Москве. Согласно итогам исследования, каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением Московского горизбиркома отказать в регистрации кандидатам с нарушениями. 61 % респондентов согласен с тем, что власть должна следовать закону, даже если приходится применять жесткие меры.

Александр Брод уверен: общество не согласно с методами оппозиции, что и демонстрируют данные социсследования.

«Опрос убедительно показывает, что незарегистрированные кандидаты в моральном плане проиграли. Общество не принимает их методы шантажа, давления на избирательную систему и циничные способы прикрытия со стороны граждан. Они используют граждан в качестве живого щита на несогласованных акциях», — отметил правозащитник.

Он привел в пример московской оппозиции кандидатов в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге, где на этапе регистрации в муниципальных избирательных комиссиях были многочисленные нарушения.

«Но они [желающие стать кандидатами] избрали путь правовых механизмов: обращаются в вышестоящие комиссии, в суды. В итоге по сравнению с 2014 годом в 3,5 раза больше кандидатов от «Яблока», есть кандидаты от «Партии Роста», которых в 2014 вообще не было. Зарегистрировано свыше полутора тысяч самовыдвиженцев» — аргументирует Брод.

В Москве наоборот: вместо того чтобы идти в суды, оппозиция предпочитает идти на площади. Объяснение простое, отмечает собеседник агентства - суд покажет их несостоятельность и кандидаты в кандидаты это знают.

«Больше тысячи случаев недостоверных подписей. Потому что доверились сомнительным сборщикам, сэкономили на грамотных юристах, поэтому в списках — люди, ушедшие из жизни или не имеющие избирательного права. Суд все это быстро обнаружит и покажет несостоятельность кандидатов. Поэтому они идут на площадь, шантажируют, пытаются заставить избирательные комиссии зарегистрировать, забывая, что есть законодательство и методы давления не приемлемы», — говорит Брод.

Опрос ВЦИОМ как раз констатировал, что большинство граждан выступает за правовое решение проблем, без столкновений, провокаций и крови.