Журналисты ФАН отправятся в Ливию, чтобы выяснить судьбу задержанных россиян

Военные журналисты Федерального агентства новостей — Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис — готовятся отправиться в Ливию, чтобы узнать ситуацию с пропавшими соотечественниками. Консульство страны уже выдало им визы, сейчас корреспонденты ждут документы для переводчика.

Журналисты проведут собственное расследование по факту задержанных в Ливии россиян. Напомним, в мае 2019 года Правительство национального согласия (ПНС) задержало двоих социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Максим Шугалей и Самера Хасана Али Суэйфан изучали культурную, гуманитарную и политическую ситуацию в стране.

Они, в частности, встречались с местными старейшинами и фокус-группой, а также взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич выступил на форсайт-сессии «Африка 2040: образ будущего» 29 июля в Берлине с призывом к мировой общественности надавить на Ливию для освобождения задержанных россиян. По его словам, представленное в ходе сессии социологическое исследование Фонда по Ливии встретили очень позитивно.