Москва надеется, что лагерь беженцев «Рукбан» закроют в августе

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев надеется, что лагерь беженцев «Рукбан» будет закрыт уже в августе, приводит его слова в пятницу РИА Новости.

Лагерь «Рукбан» находится рядом с военной базой США в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией и остается подконтролен американским военным. Жители лагеря живут в нечеловеческих условиях без еды, воды, лекарств, врачей. В «Рукбане» происходят регулярные убийства, процветает проституция, а американские военные, пользуясь безвыходным положением беженцев, вербуют их в ряды боевиков. Россия и САР неоднократно заявляли, что ситуация в «Рукбане» близка к гуманитарной катастрофе.

Во время пресс-конференции по итогам 13-го раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане Лаврентьев выразил надежду, что в ближайшем будущем лагерь закроют.

«Мы надеемся при поддержек профильных ооновских структур уже в августе месяцев завершить вывод гражданского населения из лагеря Рукбан в места постоянного проживания и, соответственно, закрыть вопрос функционирования этого лагеря», — передает РИА его слова.

Ранее сообщалось, что США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан».