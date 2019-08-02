Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз

За последние сутки пожарные ликвидировали 19 очагов возгораний в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, ежедневный прирост площадей пожаров сократился в этих зонах в пять раз.

Как отметили в МЧС, сейчас в республике Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярском крае действуют 388 очагов природных пожаров. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось, что армейская авиация приступила к тушению лесных пожаров в Сибири. Летательные аппараты с водосливными устройствами на пять тонн ежедневно будут совершать до 15 вылетов.