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14:30   2 Августа 2019
Россия

Квартиру блокадницы отремонтировали по поручению главы Петербурга Беглова

Квартиру блокадницы отремонтировали по поручению главы Петербурга Беглова

Отремонтированное жилище с дополнительными удобствами получила блокадница после распоряжения градоначальника Петербурга Александра Беглова помочь пенсионерке, чью квартиру на Васильевском острове затопили соседи и атаковала плесень.

Глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин навестил 88-летнюю пенсионерку Татьяну Исакову 2 августа с целью проверить, устраивает ли блокадницу обновленная квартира, отремонтированная по поручению Беглова. Об этом сообщает издание Невские Новости.

Квартиру блокадницы отремонтировали по поручению главы Петербурга Беглова

Ранее квартиру Исаковой затопили соседи: инвалид первой группы сама убирала жилье после аварии, но последствия в виде плесени, появившейся на отсыревших поверхностях и распространившейся на всю квартиру, устранить в одиночку так и не смогла. Из-за плесени пенсионерка спала на балконе, а в комнате находилась с маской-респиратором на лице.

Квартиру блокадницы отремонтировали по поручению главы Петербурга Беглова

Квартиру блокадницы отремонтировали по поручению главы Петербурга Беглова

Квартиру блокадницы отремонтировали по поручению главы Петербурга Беглова

Петербургский градоначальник узнал о проблеме через социальную сеть «ВКонтакте» и заявил, что ситуация возникла по недоработке социальных служб. Он поручил главе района лично посетить Исакову, обеспечить ей медицинскую помощь и санаторный отдых.

Пока пенсионерка находилась в санатории, бизнесмены Петербурга откликнулись на призыв Беглова и сделали ремонт в квартире блокадницы. Санузел обеспечили необходимыми для инвалидов приспособлениями, которые значительно облегчат быт Татьяны Исаковой.

Квартиру блокадницы отремонтировали по поручению главы Петербурга Беглова

Квартиру блокадницы отремонтировали по поручению главы Петербурга Беглова

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #политика #новости #общество #пенсионеры #беглов

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