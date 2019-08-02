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14:49   2 Августа 2019
Весь мир

Большинство ливийцев положительно вспоминают Муаммара Каддафи

Большинство ливийцев положительно вспоминают Муаммара Каддафи

Большинство граждан Ливии положительно относятся к убитому лидеру страны Муаммару Каддафи. Таковы результаты социологического опроса, который проводили в республике сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.

Выяснилось, что 43,2% опрошенных положительно оценивают личность Каддафи. Отрицательно — 32,9%. Затруднились ответить на вопрос 20,3% респондентов. 3,6% опрошенных сообщили, что не помнят о Каддафи. 

Большинство ливийцев положительно относятся к убитому Каддафи

«Для ряда официальных лиц в Ливии это произвело эффект разорвавшейся бомбы,  — комментирует результаты социсследования Малькевич.  — Положительно относятся 43% и  этот результат имеет тенденцию к росту. Получается, что все революционные усилия зря? В 2011 году страну просто развалили?»  

Эти и другие неудобные для официальных властей в Триполи результаты соцопроса и стали причиной незаконного задержания двух российских социологов, уверен Малькевич. В частности, за главу признанного мировой общественностью Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа на гипотетических президентских выборах проголосовали бы всего 3,1% избирателей.  

Муаммар Каддафи был убит в октябре 2011 года повстанцами, которые схватили его после того, как авиация НАТО разбомбила автоколонну армии лидера Джамахирии. 

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Автор: Мария Владимирова
#политика #ливия #весь мир #каддафи

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