Большинство ливийцев положительно вспоминают Муаммара Каддафи

Большинство граждан Ливии положительно относятся к убитому лидеру страны Муаммару Каддафи. Таковы результаты социологического опроса, который проводили в республике сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.

Выяснилось, что 43,2% опрошенных положительно оценивают личность Каддафи. Отрицательно — 32,9%. Затруднились ответить на вопрос 20,3% респондентов. 3,6% опрошенных сообщили, что не помнят о Каддафи.

«Для ряда официальных лиц в Ливии это произвело эффект разорвавшейся бомбы, — комментирует результаты социсследования Малькевич. — Положительно относятся 43% и этот результат имеет тенденцию к росту. Получается, что все революционные усилия зря? В 2011 году страну просто развалили?»

Эти и другие неудобные для официальных властей в Триполи результаты соцопроса и стали причиной незаконного задержания двух российских социологов, уверен Малькевич. В частности, за главу признанного мировой общественностью Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа на гипотетических президентских выборах проголосовали бы всего 3,1% избирателей.

Муаммар Каддафи был убит в октябре 2011 года повстанцами, которые схватили его после того, как авиация НАТО разбомбила автоколонну армии лидера Джамахирии.