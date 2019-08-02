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 Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнеров

Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнеров
13:42   2 Августа 2019
Весь мир

Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнеров

Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнеров

 

Заместитель премьер-министра Южной Кореи Хон Нам Ги заявил, что Сеул намерен исключить Токио из белого списка торговых партнеров. Такие меры будут предприняты в ответ на санкции, которые Японии ввела в отношении Южной Кореи.

«Мы планируем приступить к процедуре усиления контроля за экспортом», — отметил Хон Нам Ги.

Ранее правительство Японии решило Южную Корею из списка стран, в которые по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Такое решение официально заработает 28 августа.

Токио 1 июля ужесточил контроль за экспортом материалов, нужных для производства полупроводников и экранов различной электроники. Поводом для этого послужили подозрения, что часть таких компонентов может нелегально поставляться из Южной Кореи в Северную. Сеул это категорически отвергает.

 

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Автор: Арсений Аскольский

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