Китай вновь высказался против односторонних санкций в отношении Ирана

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин в пятницу, 2 августа, напомнила, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции в отношении Ирана. По ее словам, Китай продолжит продвигать полноценную реализацию СВПД.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продлит еще на 90 дней исключения из санкций в отношении иранских ядерных объектов Ирана​​​.

«СВПД — многосторонний договор, который одобрили соответствующей резолюцией СБ ООН», — ответила китайский дипломат.

Совместный всеобъемлющий план действий значим для поддержания международного режима нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке, поэтому СВПД необходимо реализовать в полной мере, подчеркнула официальный представитель МИД КНР.