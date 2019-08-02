Туристы предпочитают российские курорты турецкому побережью

Турция не смогла полноценно вернуться на туристический рынок — часть российских отдыхающих переориентировалась на внутренние курорты и предпочитают Сочи турецкой Анталье. Об этом порталу News.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В целом вся Турция в сезон принимает россиян меньше, чем это делает один только лишь город Сочи. Внутренние направления стали более конкурентоспособными», — сообщил Барзыкин.

Этим летом отели Турции снизили цены на июльские и августовские путевки до 10–15% из-за нехватки туристов, спешно отказавшихся от турецкого отдыха после резко взлетевшей ранее стоимости номеров. Согласно оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции, такое решение оставит часть отелей незаполненной.

Барзыкин напомнил и о жалобах россиян на качество турецких отелей, чаще всего не соответствующих заявленному в буклетах уровню. «Качество отеля и услуг отличается от заявленных в рекламе изначально. Замена отелей — частое явление: бронировали один — заселили совершенно в другой», — подчеркивает он.

«Мой совет — летите в Сочи, и никаких проблем у вас не будет», — советует глава Российского союза туриндустрии.

Ранее польская журналистка рассказала об увеличении турпотока в Крыму из-за сниженной стоимости билетов.