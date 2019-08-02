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13:40   2 Августа 2019
Россия

Туристы предпочитают российские курорты турецкому побережью

Туристы предпочитают российские курорты турецкому побережью

Турция не смогла полноценно вернуться на туристический рынок  — часть российских отдыхающих переориентировалась на внутренние курорты и предпочитают Сочи турецкой Анталье. Об этом порталу News.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В целом вся Турция в сезон принимает россиян меньше, чем это делает один только лишь город Сочи. Внутренние направления стали более конкурентоспособными», — сообщил Барзыкин.

Этим летом отели Турции снизили цены на июльские и августовские путевки до 10–15% из-за нехватки туристов, спешно отказавшихся от турецкого отдыха после резко взлетевшей ранее стоимости номеров. Согласно оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции, такое решение оставит часть отелей незаполненной.

Туристы предпочитают российские курорты турецкому побережью

Барзыкин напомнил и о жалобах россиян на качество турецких отелей, чаще всего не соответствующих заявленному в буклетах уровню. «Качество отеля и услуг отличается от заявленных в рекламе изначально. Замена отелей — частое явление: бронировали один — заселили совершенно в другой», — подчеркивает он.

«Мой совет — летите в Сочи, и никаких проблем у вас не будет», — советует глава Российского союза туриндустрии.

Ранее польская журналистка рассказала об увеличении турпотока в Крыму из-за сниженной стоимости билетов.

Туристы предпочитают российские курорты турецкому побережью

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #турция #политика #туризм #новости #общество

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