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Организаторы незаконной акции 3 августа создали на странице в Facebook массовку из ботов

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Организаторы незаконной акции 3 августа создали на странице в Facebook массовку из ботов

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14:03   2 Августа 2019
Россия

Организаторы незаконной акции 3 августа создали на странице в Facebook массовку из ботов

Организаторы незаконной акции 3 августа создали на странице в Facebook массовку из ботов

Незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму призвали сторонников выходить на несогласованный с властями митинг в Москве 3 августа.

Организаторы твердо убеждены, что на «прогулку по Бульварному кольцу» завтра выйдет больше людей, чем на незаконную акцию 27 июля (по данным МВД, 3500 человек), и даже больше, чем собрал согласованный митинг 20 июля (полиция сообщала о 12 000 участников).

В соцсетях созданы страницы мероприятий, где отмечаются все, кому интересны протесты. Организаторы хвастаются многочисленностью этих групп. Ruposters выяснил, что за аккаунты наводнили эти группы и по какой схеме формируется массовка, которую планируют вывести на митинг 3 августа. 

Тысячи ботов

Юрист ФБК Любовь Соболь отметила, что в группе якобы отметилось более 26,6 тысяч человек. Информацию продублировал и сценарист Олег Козырев.

Называя эти цифры, Соболь и Козырев суммируют тех, кто заявил о намерении прийти на акцию и тех, кто просто интересуется мероприятием. В группе Facebook изъявили желание пойти 5,9 тысяч человек, 13 тысяч лишь отметили, что интересуются событием - то есть просто подписались на получение информации от организаторов в соцсети.  Еще 19 тысячам отправили уведомления о мероприятии их друзья, что вообще никак не указывает на то, что те придут или хотя бы прочли приглашение.

Также СМИ отмечает, что в группе более трети всех аккаунтов - боты, на что указывает отсутствие личной информации и фото на их страницах. Создание искусственной массовки необходимо для того, чтобы показать реальным сторонникам, что якобы тысячи других людей не боятся идти на прямое нарушение законодательства. 

Также численность мероприятия увеличивает и то, что боты приглашают друг друга посетить мероприятие, тем самым наращивая цифру приглашенных. СМИ объясняет, что в интернете легко можно найти сервисы по накрутке численности мероприятия. Боты продаются там пачками и весьма недорого.

В ходе незаконной акции 27 июля выяснилось, что часть протестующих прибыла из других регионов и даже из Украины. Формальный повод для выхода на улицу их не касался — они не могут голосовать на выборах в МГД, не имея московской регистрации.

По всей видимости, на акции 3 августа будет то же самое: многие пользователи открыто пишут, что намерены приехать поддержать акцию из других городов.

Многие пишут в сети о своем намерении вести себя на незаконном митинге агрессивно, например, жечь покрышки и перекрывать движение. На прошлой несанкционированной акции из-за такого поведения провокаторов несколько карет скорой помощи попали в пробку.

СМИ делает вывод, что число заинтересованных в митинге людей, которое заявлено организаторами, сильно преувеличено.

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Автор: Ольга Шпакова
#митинг #мосгордума #несанкционированный митинг #соболь

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