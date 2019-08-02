Патриарх Кирилл пожертвовал один миллион рублей пострадавшим от наводнения

Патриарх Кирилл перечислил один миллион рублей на помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Деньги распределит епархиальная комиссия. Об этом 2 августа сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

На сайте сказано, что от себя лично владыка перечислил миллион рублей для пострадавших жителей Приамурья.

«Эти деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально-незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии», — говорится на сайте.

По данным сайта РПЦ, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан подписал 1 августа распоряжении, предполагающий создание комиссии для организации помощи пострадавшим от наводнения в Благовещенской епархии.

В конце июля на территории Амурской области власти ввели режим ЧС из-за паводка, который спровоцировали сильные дожди. В регионе оказались подтоплены 39 населенных пунктов, более 460 жилых домов остались подтоплены. В них проживают почти 1000 человек. Более 60 участков домов также оказались подтоплены, жители 11 населенных пунктов продолжают жить без электричества. МЧС эвакуировали 2,5 тысячи человек.