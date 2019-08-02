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13:48   2 Августа 2019
Россия

Патриарх Кирилл пожертвовал один миллион рублей пострадавшим от наводнения

Патриарх Кирилл пожертвовал один миллион рублей пострадавшим от наводнения

Патриарх Кирилл перечислил один миллион рублей на помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Деньги распределит епархиальная комиссия. Об этом 2 августа сообщается на официальном сайте Русской православной церкви. 

На сайте сказано, что от себя лично владыка перечислил миллион рублей для пострадавших жителей Приамурья. 

«Эти деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально-незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии», — говорится на сайте. 

По данным сайта РПЦ, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан подписал 1 августа распоряжении, предполагающий создание комиссии для организации помощи пострадавшим от наводнения в Благовещенской епархии. 

В конце июля на территории Амурской области власти ввели режим ЧС из-за паводка, который спровоцировали сильные дожди. В регионе оказались подтоплены 39 населенных пунктов, более 460 жилых домов остались подтоплены. В них проживают почти 1000 человек. Более 60 участков домов также оказались подтоплены, жители 11 населенных пунктов продолжают жить без электричества. МЧС эвакуировали 2,5 тысячи человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #политика #общество #иркутская область #наводнение #паводки

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