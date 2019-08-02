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13:50   2 Августа 2019
Весь мир

Граждане Ливии назвали вооруженные группировки в стране главной проблемой

Граждане Ливии назвали вооруженные группировки в стране главной проблемой

Граждане Ливии больше всего обеспокоены орудующими в стране различными вооруженными группировками. Таковы результаты исследования, которое проводил Фонд защиты национальных ценностей в республике в мае и июле. Социологи опросили по телефону 1 115 человек.  Каждому предлагалось назвать три самых важных проблемы на данный момент.  

В результате 39,2% опрошенных назвали основной бедой наличие вооруженных банд и распространение оружия. На втором месте оказалось отсутствие безопасности (38,6%). На третьем месте - военные действия на территории страны (30,8%). 

«Три базовые проблемы: вооруженные группировки, отсутствие безопасности, военные действия. На этом фоне экономическая ситуация и бедность отступили. Жители Ливии хотят, требуют мира и спокойствия», — прокомментировал результаты опроса глава фонда Александр Малькевич.  

 Граждане Ливии назвали вооруженные группировки в стране главной проблемой

Малькевич добавил, что менее всего в безопасности ощущают себя жители Триполи, где находится признанное мировой общественностью Правительство национального согласия (ПНС). 

«То есть как бы легитимная с точки зрения мирового сообщества власть есть, а граждане страдают», — отметил глава Фонда. 

Правительство национального согласия и его лидер не пользуются популярностью у народа Ливии. Если бы в в стране проводились президентские выборы (а пока нет даже закона об этом) за премьера как бы легитимного правительства Файеза Сарраджа проголосовали всего бы 3,1% граждан. Симпатии большинства ливийцев — на стороне  генерала Халифа Хафтара (32,3%), на втором месте —  сын убитого лидера Муаммара Каддафи   —  Саифаль-Ислам Каддафи (22,7%). 

Граждане Ливии назвали вооруженные группировки в стране главной проблемой

Именно с результатами этого социологического исследования Малькевич связывает незаконное задержание в Триполи двух сотрудников Фонда — Максима Шугалея и Самера Суэйфанова. По его словам, местные власти испугались, что неприглядные для них итоги опроса будут преданы огласке. 

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Автор: Мария Владимирова
#ливия #африка #общество #весь мир

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