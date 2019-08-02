Более 300 умерших обнаружились в подписных листах «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке нашли 339 подписей уже умерших людей. Он подчеркнул, что это исключительно ответственность сборщика и кандидата.

«Мне очень понравилось вчера на рабочей группе в ЦИК, когда (зампредседателя Центризбиркома) Николай Булаев предложил обращаться по таким фактам в следственные органы» — цитирует Горбунова РИА Новости.

По его словам, у 29 кандидатов нашли более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордуму закончилось 5 июля. По итогам первого этапа избирательной кампании, всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. Отказ получили 57 кандидатов.

В прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей. Ранее в ходе избирательной кампании полиция обнаружила в Пресненском районе штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу скандального экс-кандидата Любови Соболь. Такие же «фабрики» работали и на других соратников Алексея Навального — Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Оппозицию уличили в сборе подписей умерших москвичей и «двойников».