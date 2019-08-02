Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Организаторы незаконной акции 3 августа создали на странице в Facebook массовку из ботов

Организаторы незаконной акции 3 августа создали на странице в Facebook массовку из ботов

 Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз

Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз
Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины
Граждане Ливии назвали вооруженные группировки в стране главной проблемой

Граждане Ливии назвали вооруженные группировки в стране главной проблемой

 Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнеров

Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнеров
Организаторы незаконной акции 3 августа создали на странице в Facebook массовку из ботов

Организаторы незаконной акции 3 августа создали на странице в Facebook массовку из ботов

 Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз

Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз
Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины
Граждане Ливии назвали вооруженные группировки в стране главной проблемой

Граждане Ливии назвали вооруженные группировки в стране главной проблемой

 Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнеров

Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнеров
13:28   2 Августа 2019
Россия

Более 300 умерших обнаружились в подписных листах «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму

Более 300 умерших обнаружились в подписных листах «оппозиционных» кандидатов в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке нашли 339 подписей уже умерших людей. Он подчеркнул, что это исключительно ответственность сборщика и кандидата.

«Мне очень понравилось вчера на рабочей группе в ЦИК, когда (зампредседателя Центризбиркома) Николай Булаев предложил обращаться по таким фактам в следственные органы» — цитирует Горбунова РИА Новости.

По его словам, у 29 кандидатов нашли более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордуму закончилось 5 июля. По итогам первого этапа избирательной кампании, всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. Отказ получили 57 кандидатов.

В прошлую субботу, 27 июля, в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МГИК не допустил их до выборов из-за большого количества поддельных подписей. Ранее в ходе избирательной кампании полиция обнаружила в Пресненском районе штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу скандального экс-кандидата Любови Соболь. Такие же «фабрики» работали и на других соратников Алексея Навального — Дмитрия Гудкова и Илью Яшина. Оппозицию уличили в сборе подписей умерших москвичей и «двойников».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#выборы #подписи #мосгоризбирком

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...