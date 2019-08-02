Госсекретарь США возложил на РФ всю ответственность за разрыв ДРСМД
Американский государственный секретарь Майк Помпео в пятницу, 2 августа, возложил на российскую сторону всю ответственность за разрыв договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который с сегодняшнего дня официально прекратил действие по инициативе США. По его словам, 2 февраля 2019 года Вашингтон дал Москве полгода, чтобы «вернуться в режим соблюдения ДРСМД».
«РФ отказалась, поэтому договор прекращается сегодня. США не останутся стороной соглашения, когда другие его нарушают. Россия несет единоличную ответственность», — резюмировал Помпео.
США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года, тогда Вашингтон сослался на якобы имеющие место нарушения со российской стороны. РФ, у которой есть аналогичные претензии к выполнению договора с американской стороны, ответила зеркально.
On Feb 2nd, 2019 the U.S. gave Russia six months to return to compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Russia refused, so the treaty ends today. The U.S. will not remain party to a treaty when others violate it. Russia bears sole responsibility.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 августа 2019 г.
США выходят из ДРСМД 2 августа. Что дальше? Возможны три сценария: статус-кво; новая гонка вооружений; проведение после некоторой паузы( дабы освоиться с новой реальностью) переговоров по полит. или правовым мерам с целью смягчения последствий. Какой из сценариев возобладает?— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 1 августа 2019 г.