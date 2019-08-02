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 Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз

Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз
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12:56   2 Августа 2019
Весь мир

Госсекретарь США возложил на РФ всю ответственность за разрыв ДРСМД

Госсекретарь США возложил на РФ всю ответственность за разрыв ДРСМД

Американский государственный секретарь Майк Помпео в пятницу, 2 августа, возложил на российскую сторону всю ответственность за разрыв договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который с сегодняшнего дня официально прекратил действие по инициативе США. По его словам, 2 февраля 2019 года Вашингтон дал Москве полгода, чтобы «вернуться в режим соблюдения ДРСМД».

«РФ отказалась, поэтому договор прекращается сегодня. США не останутся стороной соглашения, когда другие его нарушают. Россия несет единоличную ответственность», — резюмировал Помпео.

США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года, тогда Вашингтон сослался на якобы имеющие место нарушения со российской стороны. РФ, у которой есть аналогичные претензии к выполнению договора с американской стороны, ответила зеркально.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #помпео #дрсмд

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