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12:52   2 Августа 2019
Россия

Депутат-десантник не увидел оскорбления верующих в переодевании Ильи Муромца в тельняшку

Депутат-десантник не увидел оскорбления верующих в переодевании Ильи Муромца в тельняшку

Нарядившие в тельняшку фигуру русского богатыря Ильи Муромца на коне в парке «Таганская слобода» города Екатеринбурга действовали из благих побуждений, не желая оскорбить причисленного к лику святых былинного героя. Такое мнение «Политике Сегодня» привел депутат Госдумы, капитан ВДВ запаса Александр Шерин.

«Это, наверное, отдельная группа людей имела на то какие-то побуждения. Думаю, что самые благие. Не направленные на то, чтобы осквернить святыни или какой-то памятник», — предположил депутат.

Тот факт, что Илья Муромец считается покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Погранслужбы России бывшего десантника не смущает. Нательный атрибут крылатой пехоты, которой благоволит Илья Пророк, и небесно-голубое полотнище не могут никого оскорбить. Даже святого.

«Десантники не нарядили его [Илью Муромца] в фашистскую свастику, немецкую форму. Тельняшка и флаг ВДВ, я не считаю, что являются оскорбительными для какого-то либо рода войск. Я не говорю, что это правильно, нормально. Существует своя этика поведения. Я против купания в фонтанах, против появления в общественных местах в форме и атрибутах ВДВ в глубочайше нетрезвом виде. Я за нормальное, спокойное поведение», — поделился мнением Шерин.

Депутат-десантник не увидел оскорблений Ильи Муромца, которого переодели в тельняшку

В пятницу, 2 августа, Воздушно-десантные войска России празднуют дату своего основания. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем впервые для выполнения боевой задачи спустились с небес на парашютах 12 добровольцев. В пятницу торжества пройдут во всех субъектах РФ. В столице состоится традиционное возложение цветов к памятнику легендарному генералу армии Василию Маргелову.

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Автор: Марк Григорьев
#десантники #вдв рф #илья муромец #тельняшка

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