Самарский Минздрав разгрузит скорую помощь

Представитель министерства здравоохранения Самарской области в пятницу, 2 августа, сообщила, что ведомство развивает службу неотложной помощи ради разгрузки «скорой» и сокращения время приезда медиков до экстренных пациентов. По информации из статистического сборника Минздрава РФ за 2018 год, самое большое количество случаев приезда скорой помощи к пациенту через час после вызова зарегистрировали в Томской, Самарской и Тверской областях​​​.

«Развиваем службу неотложной помощи, чтобы «скорая» доезжала быстрее до экстренных пациентов, а неотложные вызовы обслуживали бригады неотложной помощи», — объяснила представитель областного минздрава.

По ее словам, в июле 2019 года в 20 районов области поставили 20 машин класса «Нива», чтобы фельдшеры и врачи общей практики самостоятельно выезжали на вызовы, передает РИА Новости. Ежегодно самарская служба неотложной медицинской помощи обслуживает более 500 тысяч вызовов, работают 132 врачебных и фельдшерских бригады, которые госпитализируют до 30 тысяч пациентов и не отвлекают «скорую».