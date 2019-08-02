Заявление в СК РФ подано после задержания в Ливии российских социологов

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, сотрудники которого незаконно задержаны в Ливии, намерен подавать заявление в Следственный комитет.

Сегодня Малькевич заявил об освобождении трех российских моряков, задержанных в Триполи три года назад по якобы обвинению в контрабанде нефти.

«Моряков отпустили, но в плену у бандитов остались двое наших коллег, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, – Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Открыто занимаясь социологическими исследованиями, наши коллеги были обвинены во «вмешательстве» в выборный процесс», — цитирует Малькевича ФАН.

Глава фонда пояснил, что главным требованием организации к властям Триполи остается освобождение всех российских граждан из ливийского плена. Также Малькевич упомянул и о своем предложении к законотворцам.

«Стоит и следующая задача: мы выступим с законодательной инициативой об ужесточении наказания в отношении иностранцев, совершающих противоправные действия в отношении россиян», — заявил журналист.

Незаконно задержав российских ученых, похитители пытались требовать от Министерства иностранных дел РФ скорректировать официальную позицию по Ливии. Боевики Триполи пытали и допрашивали социологов на предмет результатов их исследования политического мнения населения.