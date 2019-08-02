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12:45   2 Августа 2019
Россия

Арестован провокатор, «митинговавший» 27 июля с ножом и газовым баллоном

Арестован провокатор, «митинговавший» 27 июля с ножом и газовым баллоном

Московский суд арестовал первого участника незаконного митинга, который прошел 27 июля в центре столицы. Обвиняемый в массовых беспорядках Иван Подкопаев заключен под стражу, передает в четверг РИА Новости. 

По данным агентства, молодому человеку предъявили обвинение в четверг. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. 

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября», — заявила судья. 

Во время задержания у Подкопаева был изъят нож, противогаз, молоток и перцовый баллончик. Молодой человек объяснил, что носит с собой баллончик, чтобы защищаться от бродячих собак, противогаз ему нужен во время работы техником, а нож «не холодное оружие». 

Арестован провокатор, «митинговавший» 27 июля с ножом и газовым баллоном

Обвиняемый заявил, что не считает себя виновным. Его вместе с другими фигурантами задержали во время несогласованной акции и отправили изначально на 10 суток в спецприемник. 

Ранее в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мосгоризбирком не допустил их до выборов из-за большого количества липовых подписей. Полиции пришлось задержать более тысячи правонарушителей, устраивавших дебош и беспорядки на митинге. Согласно последним данным ВЦИОМ большинство россиян поддержали жесткие меры полиции по отношению к провокаторам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #уголовное дело #политика #митинг #общество

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