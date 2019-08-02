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 Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз

Прирост площадей лесных пожаров в трех районах Сибири сократился в пять раз
Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

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12:47   2 Августа 2019
Весь мир

Чепа объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Чепа объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп вводит антироссийские санкции, чтобы удовлетворить демократов в Сенате и лоббистов. Такого мнения придерживается зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишет телеканал «360».

Спустя полтора года до сих пор нет никаких доказательств вины российских спецслужб в отравлении семьи Скрипалей, напомнил Чепа. Вашингтону этого и не требуется, он всегда найдет повод, отметил он. Штатам выгодно оказывать торговое давление на любую страну для защиты своих экономических интересов, это конкурентная борьба.

Америка не беспокоится об Украине, если не будут подписаны газовые договоры, как и об интересах Германии и других государств в обеспечении дополнительных поставок газа, сказал Чепа.

Ранее стало известно, что президент США подписал указ, вводящий второй пакет антироссийских из-за дела об отравлении Скрипалей. Указ о первом пакете санкций глава Америки подписал 27 августа 2018 года.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #санкции #политика #весь мир

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