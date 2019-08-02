Пункт временного размещения открыли в Хабаровске для жителей подтопленных территорий

Об открытии первого пункта временного размещения людей, которых могут отселить из-за паводка, сообщила местная мэрия.

На следующей неделе, 8-10 августа уровень Амура у Хабаровска поднимается на шесть метров. Вода скроет острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, также паводок может коснуться многоквартирных домов в Индустриальном районе Хабаровска. Также под воду может уйти 200 жилых домов и 3,7 тысячи дач.

Пункт временного размещения на 50 человек оборудуют в спортзале школы "Первые шаги", которая находится на улице Королева. Там будут размещать жителей города из затопленных. В пункте предусмотрены душевые, туалеты, столовая, будет работать штат сотрудников, рассказала замдиректора школы Анна Воробьева.

Сейчас уровень Амура у Хабаровска достигает 391 сантиметр.