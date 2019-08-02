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12:18   2 Августа 2019
Весь мир

Китай возложил на США ответственность за последствия взаимных пошлин

Китай возложил на США ответственность за последствия взаимных пошлин

Представитель китайского министерства коммерции в пятницу, 2 августа, заявил, что вся ответственность за последствия введения Пекином и Вашингтоном взаимных пошлин лежит на США. В четверг, 1 августа, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября вводят пошлину в десять процентов на китайские товары стоимостью в 300 миллиардов долларов. По его словам, Вашингтон позитивно настроен на достижение торговой сделки с Пекином.

«Если США воплотят в жизнь решение о повышении пошлин, тогда КНР примет ответные меры», — добавили в министерстве коммерции Китая.

Пекин защитит как национальные интересы, так и интересы китайцев, а ответственность за все последствия лежит на Вашингтоне, подчеркнули в ведомстве. Решение США не только нарушает консенсус, который достигли в Осаке президенты стран, но и грозит отходом от «правильной колеи», что не способствует решению проблем.

«Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест», — резюмировали в ведомстве. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #китай #пошлины

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