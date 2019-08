Китай возложил на США ответственность за последствия взаимных пошлин

Представитель китайского министерства коммерции в пятницу, 2 августа, заявил, что вся ответственность за последствия введения Пекином и Вашингтоном взаимных пошлин лежит на США. В четверг, 1 августа, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США с 1 сентября вводят пошлину в десять процентов на китайские товары стоимостью в 300 миллиардов долларов. По его словам, Вашингтон позитивно настроен на достижение торговой сделки с Пекином.

Пекин защитит как национальные интересы, так и интересы китайцев, а ответственность за все последствия лежит на Вашингтоне, подчеркнули в ведомстве. Решение США не только нарушает консенсус, который достигли в Осаке президенты стран, но и грозит отходом от «правильной колеи», что не способствует решению проблем.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...