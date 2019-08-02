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12:20   2 Августа 2019
Россия

Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Предвыборная программа кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова опубликована на официальном сайте политика. Документ был обнародован 1 августа, передают в пятницу «Невские новости». 

Четыре основных тезиса программы — «социальный город», «комфортный город», «умный город» и «открытый город». 

Беглов заявил, что обеспечить процветание города — его долг, потому что именно здесь живет семья и близкие врио губернатора. Это мотивирует политика работать на благо Петербурга. 

«Для меня Санкт-Петербург — это не просто лучший город. Здесь мой дом. Здесь живут близкие мне люди. Здесь сосредоточено все, что для меня дорого. Этому городу я обязан очень многим, если не всем. И считаю своим долгом сделать все возможное для процветания родного города и его жителей», – сказано на сайте. 

Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Главный девиз программы «Санкт-Петербург — город, в котором хочется жить». 

Беглов на посту губернатора намерен заниматься развитием транспорта, строительством качественных дорог, обеспечением всех социальных потребностей петербуржцев, повышением зарплат, омоложением кадрового состава города и расширением взаимодействия с жителями.

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Автор: Софья Белоцерковская
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