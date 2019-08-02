Глава ЦИК Памфилова осудила экс-кандидатов, организующих незаконные митинги

Глава Центризбиркома Элла Памфилова осудила недопущенных до выборов в Мосгордуму экс-кандидатов за призывы к несанкционированной акции 3 августа.

«Ответственность политика заключается в том, чтобы, в первую очередь, думать о людях, и никогда ради своих интересов не представлять никого под удар, ломая судьбы людей. Это безответственно. Особенно это касается молодых людей, что взгляды еще не устоялись», — заявила Памфилова во время заседания комиссии.

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова в среду призвала организаторов несогласованных акций не привлекать детей к участию из-за отсутствия «элементарной безопасности». Кузнецова уверена, что инициативу подростков в общественной жизни нужно направить на саморазвитие и созидание, а не на «удовлетворение чьих-то политических амбиций».

Ранее во время незаконной акции в Москве соратник экс-кандидатки Любови Соболь забрал у семейной пары грудного младенца — ребенок стал живым щитом, «защищающим» протестующего от задержания полицейскими.

Журналистка и зарегистрированный кандидат в МГД Олеся Рябцева предложила оградить несовершеннолетних подростков от участия в несогласованных акциях путем привлечения их родителей к административной ответственности. Рябцева уверена, что школьники, посещающие несанкционированные массовые мероприятия, стали «жертвами романтизации протеста», которых «проще всего склонять к подобному».