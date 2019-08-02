Действие ДРСМД официально прекратилось

Представитель российского министерства иностранных дел в пятницу, 2 августа, сообщил, что с сегодняшнего дня по инициативе американской стороны действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратилось. По его словам, ДРСМД между СССР и США подписали в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

«2 августа 2019 года прекращено действие Договора», — добавили в МИД РФ.

США объявили об одностороннем выходе из соглашения в начале 2019 года. Вашингтон сослался на якобы имеющие место нарушения с российской стороны. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора с американской стороны, ответила зеркально.

США выходят из ДРСМД 2 августа. Что дальше? Возможны три сценария: статус-кво; новая гонка вооружений; проведение после некоторой паузы( дабы освоиться с новой реальностью) переговоров по полит. или правовым мерам с целью смягчения последствий. Какой из сценариев возобладает? — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 1 августа 2019 г.