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11:41   2 Августа 2019
Россия

Действие ДРСМД официально прекратилось

Действие ДРСМД официально прекратилось

Представитель российского министерства иностранных дел в пятницу, 2 августа, сообщил, что с сегодняшнего дня по инициативе американской стороны действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратилось. По его словам, ДРСМД между СССР и США подписали в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

«2 августа 2019 года прекращено действие Договора», — добавили в МИД РФ.

США объявили об одностороннем выходе из соглашения в начале 2019 года. Вашингтон сослался на якобы имеющие место нарушения с российской стороны. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора с американской стороны, ответила зеркально.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #мид #рсмд

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