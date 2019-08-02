Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Пункт временного размещения открыли в Хабаровске для жителей подтопленных территорий

Пункт временного размещения открыли в Хабаровске для жителей подтопленных территорий
Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины
Китай возложил на США ответственность за последствия взаимных пошлин

Китай возложил на США ответственность за последствия взаимных пошлин

 Эксперт назвал освобождение моряков в Ливии жестом признания авторитета России

Эксперт назвал освобождение моряков в Ливии жестом признания авторитета России
Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Беглов опубликовал свою предвыборную программу

Пункт временного размещения открыли в Хабаровске для жителей подтопленных территорий

Пункт временного размещения открыли в Хабаровске для жителей подтопленных территорий
Кличко не позволит себя уволить

Кличко не позволит себя уволить

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины
Китай возложил на США ответственность за последствия взаимных пошлин

Китай возложил на США ответственность за последствия взаимных пошлин

 Эксперт назвал освобождение моряков в Ливии жестом признания авторитета России

Эксперт назвал освобождение моряков в Ливии жестом признания авторитета России
11:44   2 Августа 2019
Россия

МИД Казахстана заявил о подготовке саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии

МИД Казахстана заявил о подготовке саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии

Следующая встреча высокого уровня России, Турции и Ирана — гарантов астанинского процесса по Сирии — пройдет в Нур-Султане в октябре. Об этом сообщает 2 августа РИА Новости со ссылкой на директора департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаша Серикулы. 

Агентство передает слова дипломата, который рассказал, когда пройдет встреча политиков. 

«В октябре», — заявил дипломат.

Дипломат анонсировал официальную огласку даты встречи в совместном заявлении стран-гарантов по результатам завершающей встречи астанинского формата. 

Тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата завершается в пятницу в Нур-Султане. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #нур-султан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...