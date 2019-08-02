МИД Казахстана заявил о подготовке саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии

Следующая встреча высокого уровня России, Турции и Ирана — гарантов астанинского процесса по Сирии — пройдет в Нур-Султане в октябре. Об этом сообщает 2 августа РИА Новости со ссылкой на директора департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаша Серикулы.

Агентство передает слова дипломата, который рассказал, когда пройдет встреча политиков.

«В октябре», — заявил дипломат.

Дипломат анонсировал официальную огласку даты встречи в совместном заявлении стран-гарантов по результатам завершающей встречи астанинского формата.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня астанинского формата завершается в пятницу в Нур-Султане.