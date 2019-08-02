Представитель управления Федеральной службы безопасности по Владимирской области в пятницу, 2 августа, сообщил, что сотрудники ФСБ при содействии коллег из Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки. По его словам, предотвратили нападение на войсковую часть.

По информации областного ведомства, террористической ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе с сообщниками готовил нападение на войсковую часть. Цель — завладеть оружием и боеприпасами. Возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности.

Представитель Федеральной службы безопасности не уточнил, сколько человек входили в ячейку, но отметил, что сотрудники ФСБ задержали руководителя с сообщниками.