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11:30   2 Августа 2019
Россия

ФСБ пресекла нападение на войсковую часть во Владимирской области

ФСБ пресекла нападение на войсковую часть во Владимирской области

Представитель управления Федеральной службы безопасности по Владимирской области в пятницу, 2 августа, сообщил, что сотрудники ФСБ при содействии коллег из Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки. По его словам, предотвратили нападение на войсковую часть.

По информации областного ведомства, террористической ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе с сообщниками готовил нападение на войсковую часть. Цель — завладеть оружием и боеприпасами. Возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности.

Представитель Федеральной службы безопасности не уточнил, сколько человек входили в ячейку, но отметил, что сотрудники ФСБ задержали руководителя с сообщниками.

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Автор: Анатолий Кубарев
#фсб #нападение #войска #владимирская область

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