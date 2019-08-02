Посольство РФ в Таиланде посоветовало россиянам проявлять бдительность

Посольство РФ в Таиланде обеспокоено взрывами в Бангкоке и рекомендовало россиянам не посещать места рядом с правительственными зданиями, а также быть более бдительными в общественном транспорте. Об этом сказано 2 августа на сайте дипмиссии.

Ранее в центральных районах Бангкока прогремели семь взрывов. Два человека пострадали. Три взрыва малой мощности произошли еще позже. Саперы проверяют два подозрительных предмета, которые могут оказаться самодельными бомбами.

«В этой связи посольство рекомендует российским гражданам, находящимся в столице Таиланда, по возможности ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте (не приближаться к подозрительным предметам – оставленным сумкам, пакетам и т.д.)», — передает дипмиссия.

Ранее стало известно, что в Бангкоке прогремели несколько взрывов. Злоумышленники заложили взрывные устройства рядом с отелем Centara Grand, в котором проходит саммит государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.