Беглов обнародовал амбициозные перспективы Петербурга
Александр Беглов в пятницу, 2 августа, на церемонии открытия полуфинала кадрового конкурса «Мой город — мои возможности» рассказал об экономических потребностях Петербурга. По его словам, городу необходим прорыв, который невозможно сделать без соответствующего реактива.
«А у вас есть дерзость, есть компетенция, есть знания, а самое главное, есть желание», — сказал Беглов участникам и гостям конкурса.
Сочетание молодости и жизненного опыта дает тот сплав, который нужен для экономического прорыва Северной столицы, продолжил врио губернатора. У петербургской экономики амбициозные планы — городской бюджет должен ежегодно пополняться на триллион рублей, а зарплата по экономике должна составлять 100 тысяч рублей. Также Петербургу необходимо развивать транспортную инфраструктуру.
С 1 по 3 августа для полуфиналистов Конкурса #mgmv2019 пройдёт очный этап испытаний. Полуфинал начнётся с контрольного тестирования. Оно состоится 1 августа. В нём примут участие 500 управленцев из 58 регионов России, а также из Казахстана и Белорусси: https://t.co/4Ks8tpjQVq pic.twitter.com/Zyw5wM6Mdx— Мой город – мои возможности (@mgmv2019) 31 июля 2019 г.