Беглов обнародовал амбициозные перспективы Петербурга

Александр Беглов в пятницу, 2 августа, на церемонии открытия полуфинала кадрового конкурса «Мой город — мои возможности» рассказал об экономических потребностях Петербурга. По его словам, городу необходим прорыв, который невозможно сделать без соответствующего реактива.

«А у вас есть дерзость, есть компетенция, есть знания, а самое главное, есть желание», — сказал Беглов участникам и гостям конкурса.

Сочетание молодости и жизненного опыта дает тот сплав, который нужен для экономического прорыва Северной столицы, продолжил врио губернатора. У петербургской экономики амбициозные планы — городской бюджет должен ежегодно пополняться на триллион рублей, а зарплата по экономике должна составлять 100 тысяч рублей. Также Петербургу необходимо развивать транспортную инфраструктуру.