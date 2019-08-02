Появилось подтверждение, что гибель журналистов в ЦАР спланировал Ходорковский

Убитых в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко отправили в республику без необходимых документов, заставив нарушать законы страны и притворяться сотрудниками ООН.

В среду российский МИД заявил, что сотрудников московского посольства ЦАР ввели в заблуждение. Годом ранее олигарх Михаил Ходорковский и главный редактор принадлежащего ему «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин отправили трех корреспондентов на территорию ЦАР под вымышленным предлогом «съемок документального фильма», сообщает ФАН.

Видеоаппаратура журналистов не была зарегистрирована, что нарушает закон республики «Об учреждении и функционировании Высокого Совета по коммуникациям» — после этого каждое действие трех россиян могли бы рассматривать как шпионаж.

Джемаль, Расторгуев и Радченко вели съемки у военно-тренировочного лагеря в Беренго, где снимали часть материалов для репортажа. Съемки по периметру военных объектов ЦАР запрещены — для этого журналистам требуется письменное разрешение в Министерстве национальной обороны и восстановления Армии, которого у россиян не было. Ареста из-за нарушений им удалось избежать в Банги с помощью взятки.

После посещения Беренго журналисты отправились в Декоа — населенный пункт, подконтрольный боевикам. В пограничной зоне корреспонденты притворились волонтерами ООН, чтобы избежать досмотра и комендантского часа, предоставив на пропускном пункте фальшивые удостоверения, выданные им главредом Коняхиным. Автомобиль россиян пропустили, вскоре они были убиты: неустановленные бандиты расстреляли журналистов в 24 километрах от города Сибют.