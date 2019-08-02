Ливия запустила процесс освобождения российских моряков

Официальный Триполи отпустил двух удерживаемых граждан РФ, сообщил источник в африканской дипломатии — моряки находились в ливийском плену три года и были задержаны якобы за контрабанду нефти.

Власти Триполи начали процесс освобождения россиян, утверждает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич со ссылкой на слова африканского дипломата, работающего в Европе.

«Во всяком случае, Ливия начала процесс освобождения наших соотечественников из плена: сегодня ночью мне позвонил один из африканских дипломатов, работающих в Европе, и сообщил, что официальный Триполи отпустил двух русских моряков, которые томились в заточении целых три года! Ждём официальных подтверждений», — сообщил Малькевич.

Журналист считает, что освобождение россиян стало результатом международного давления на власти Триполи.

«Усилиями иностранных дипломатов, усилиями мирового сообщества мы начинаем добиваться нужных результатов», — заключил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Ранее 22 июля Фонд защиты национальных ценностей, чьи сотрудники с середины мая и до сих пор удерживаются в Ливии, призвал руководство Триполи вернуть на родину всех незаконно задержанных россиян.

После похищения российских социологов, проводивших в стране исследования общественного мнения, похитители попытались потребовать от МИД РФ корректировку позиции по Ливии. Сообщалось о допросах и пытках, применяемых боевиками Триполи к российским ученым.