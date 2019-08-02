Москвичи одобряют жесткие меры властей против провокаторов на незаконных митингах

Всероссийский центр изучения общественного мнения в пятницу опубликовал результаты опроса, касающиеся незаконного митинга, который прошел в центре Москвы 27 июля. Результаты исследования показали, что большая часть населения Москвы выступает против подобных мероприятий.

Подавляющее большинство москвичей в курсе о несогласованной акции, которая прошла в субботу. Более 80% опрошенных заявили, что слышали о митинге. Почти 60% россиян в стране также знают о случившемся.

Согласно исследованию большинство жителей Москвы поддерживают жесткие действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Из 100% опрошенных в столице более 60% одобрили поведение полиции. При этом в целом по России с действиями властей согласны 69% граждан.

Кроме этого, каждый второй москвич одобрил решение Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, которые допустили нарушения. Только 29% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Большинство столичных жителей также считают, что протестная акция была несогласованной. Показатель среди россиян по этому вопросу ниже — только 39% придерживаются такого мнения.

В прошлую субботу 27 июля в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мосгоризбирком не допустих их до выборов из-за большого количества липовых подписей. Полиции пришлось задержать более тысячи правонарушителей, устраивавших дебош и беспорядки на митинге.

Организаторы незаконной акции пренебрегли предупреждением властей Москвы. О незаконности митинга предупреждал столичный главк МВД РФ. Генерал-лейтенант Олег Баранов подчеркивал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы обеспечить охрану правопорядка, а организаторов мероприятия ждут аресты и штрафы.