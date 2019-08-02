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 Эксперт назвал освобождение моряков в Ливии жестом признания авторитета России

Эксперт назвал освобождение моряков в Ливии жестом признания авторитета России
12:13   2 Августа 2019
Весь мир

Эксперт назвал освобождение моряков в Ливии жестом признания авторитета России

Эксперт назвал освобождение моряков в Ливии жестом признания авторитета России

Освобождение двух российских моряков в Ливии — это жест признания властями в Триполи авторитета РФ. В этом уверен председатель Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН, завкафедрой Международного права РУДН Аслан Абашидзе.

В комментарии для «Политики Сегодня» доктор юридических наук отметил, что на примере урегулирования ситуации в Сирии весь мир видит, что Россия становится надежным партнером. 

«После ряда заявлений руководства нашей страны о том, что сотворили западники в Ливии, о том, что Россия делает для урегулирования ситуации в Сирии, прежде всего, это наведение мостов для переговоров, все в мире видят, что Россия становится надежным партнером. Думаю, что на фоне этого всего освобождение наших моряков в Ливии — жест того, что признается авторитет нашей страны. Это шаг для сближения отношений», — сказал Абашидзе.  

Профессор РУДН и МГИМО уверен, что на освобождение повлияла и широкая общественная огласка. 

«Абсолютно точно внесла вклад  [обсуждение проблемы на международных площадках]. Не исключаю, что здесь могут быть и какие-то геополитические игры. Возможно, освобождение  — сигнал третьим сторонам»,  — рассуждает Абашидзе.  

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил в соцсетях, что минувшей ночью в Триполи отпустили двух моряков, которые находились в заточении три года. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после ее обсуждения на международных площадках. 

«Мы использовали любые возможности будоражить тему россиян, захваченных в ливийский плен; всего их там четверо», — отметил Малькевич. 

О находящихся в плену россиянах, в том числе двух социологов, говорили на пресс-конференции в Москве, на которой озвучили Затем Малькевич выступил в Берлине на  Форсайт-сессии AFRIC (Association for free research and international cooperation), где рассказал о существующих проблемах дипломатам, послам, общественным деятелям, журналистам. 

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Автор: Мария Владимирова
#политика #ливия #весь мир #триполи

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