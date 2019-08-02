Президент РФ Путин поздравил десантников в День ВДВ

Президент Владимир Путин поздравил служащих и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с профессиональным праздником, отметив их верность присяге и выполнение воинского долга в спецоперациях и миротворческих миссиях. Телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте Кремля.

«Служба в Воздушно-десантных войсках требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной «крылатой пехоты» – всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий. Свято хранили верность Присяге и боевому братству», — сказано в президентском поздравлении.

Путин отметил преемственность патриотических традиций в ВДВ, заложенных еще ветеранами войск. «Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно», — заключил президент.

Ранее 29 июля Путин поздравил российских спортсменов с победой на Чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее: глава РФ заявил, что пловцы заслужили победу, продемонстрировав свой лидерский потенциал.