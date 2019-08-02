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10:14   2 Августа 2019
Россия

Прокуратура предупредила провокаторшу Соболь о недопустимости повторного нарушения закона

Прокуратура предупредила провокаторшу Соболь о недопустимости повторного нарушения закона

Прокуратура Москвы предупредила, что массовое мероприятие, которое планируется провести 3 августа 2019 года, не согласовано в установленном порядке с органами исполнительной власти столицы. Речь идет о шествии по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, отмечается на сайте ведомства в пятницу. 

Прокуратура напомнила, что ответственность за организацию незаконного публичного мероприятия, как и за участие в нем предусмотрена российским законодательством. Любые попытки провести несогласованный митинг в городе Москве — это прямое нарушение законодательства. 

Полиция будет вынуждена принять все необходимые меры, чтобы пресечь провокации, массовые беспорядки и любые другие действия, нарушающие общественную безопасность и создающие угрозы для жизни и здоровья горожан. 

В отношении организатора мероприятия Любови Соболь прокуратура города вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Прокуратура предупредила провокаторшу Соболь о недопустимости повторного нарушения закона

Соболь неоднократно нарушала закон. Ранее ее уличили в подделке подписей. Полиция обнаружила «фабрику» по рисовке автографов москвичей в пользу юриста ФБК. Сборщики занимались подкупом избирателей и предлагали 500 рублей за подпись. Во время проверки документов в Мосгоризбирком выяснилось, что соратницу Навального поддержали мертвецы

При этом Соболь стала единственным организатором беспорядков в Москве, кому удалось избежать отбывания административного наказания в спецприемнике. Кандидат в депутаты Мосгордумы резко вспомнила, что у нее есть дочь. Пока дочери Соболь не исполнилось 14 лет, активистку могут наказать только штрафом, чем соратница Навального и пользуется в своих интересах.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество #мосгордума #мосгоризбирком #соболь

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